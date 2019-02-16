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На Донбасі під час розмінування загинув сапер, поранені троє поліцейських

Біля селища Піски (Донецької області) під час розмінування і вилучення боєприпасів загинув сапер, ще троє поліцейських отримали поранення.

На Донбасі під час розмінування загинув сапер, поранені троє поліцейських

Біля селища Піски (Донецької області) під час розмінування і вилучення боєприпасів загинув сапер, ще троє поліцейських отримали поранення, повідомив глава Нацполіціі Сергій Князєв в Facebook.

Група поліцейських з співробітниками ГСЧС виїхали на виклик про виявлений в Пісках схроні з боєприпасами.

Під час розмінування пролунав вибух.

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За словами Князєва, рятувальник-сапер загинув на місці.

Пораненим поліцейським надали першу медичну допомогу.

На місце трагедії була направлена ​​санавіація для евакуації поранених.

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На Донбасі під час розмінування загинув сапер, поранені троє поліцейських / 2 фотографии

Раніше військові ЗСУ виявили в небі Приазов’я безпілотний літальний апарат і за допомогою радіотехнічних засобів приземлили і вилучили його.

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