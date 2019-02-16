Біля селища Піски (Донецької області) під час розмінування і вилучення боєприпасів загинув сапер, ще троє поліцейських отримали поранення.
Біля селища Піски (Донецької області) під час розмінування і вилучення боєприпасів загинув сапер, ще троє поліцейських отримали поранення, повідомив глава Нацполіціі Сергій Князєв в Facebook.
Група поліцейських з співробітниками ГСЧС виїхали на виклик про виявлений в Пісках схроні з боєприпасами.
Під час розмінування пролунав вибух.
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За словами Князєва, рятувальник-сапер загинув на місці.
Пораненим поліцейським надали першу медичну допомогу.
На місце трагедії була направлена санавіація для евакуації поранених.
Раніше військові ЗСУ виявили в небі Приазов’я безпілотний літальний апарат і за допомогою радіотехнічних засобів приземлили і вилучили його.