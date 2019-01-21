Проблеми приходять із туманом: бійці ООС про тактику терористів

Зараз терористи використовують для нападів погоду. Часто атакують під прикриттям густих туманів.

Погода на Донбасі мінлива і додає бійцям клопоту. Після вчорашнього морозу – сьогодні дощ та відлига. Зранку часто бувають тумани і під їхнім прикриттям бойовики відкривають вогонь з протитанкових гранатометів.

Проблеми сюди приходять із туманом. Бойовики під його завісою витягують на терикони, що оточують Мар’їнку, важке озброєння.

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Українські військові відзначають, війна поволі розгортається після новорічного затишшя. Хоча свят на фронті не буває. Вночі під прикриттям стрілецької зброї бойовики намагаються прощупати нашу оборону. Наближаються невеликими групами, ховаються у покинутих будинках у сірій зоні. Мета таких походів – знищити або взяти в полон українських військових.

До слова, вражає ціль за 47 км. На Донбасі випробували Піони.

Опубліковано Cічень, 21 в 19:23



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