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Військові на Донбасі “приземлили” безпілотник РФ для коригування вогню

23 січня військові ЗСУ виявили в небі Приазов’я безпілотний літальний апарат і за допомогою радіотехнічних засобів приземлили та вилучили його.

беспиилотник рф

Військові ЗСУ за допомогою радіотехнічних засобів приземлили і вилучили безпілотник у Приазов’ї. Вся інформація з цифрових носіїв буде ретельно вивчена і проаналізована, повідомили в штабі ООС у Facebook.

За даними військових фахівців, цей безпілотник називається Гранат-2 і виробляється підприємствами військово-промислового комплексу Росії.

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Цей безпілотник активно поставляється в “ЛНР” і “ДНР” і використовується для розвідки і коректування вогню артилерії.

У штабі заявили, що цей безпілотник є черговим доказом підтримки Росією діяльності незаконних збройних формувань в ОРДЛО.

Раніше повідомлялося, що військові збили безпілотник на Донбасі. Це був звичайний китайський дрон моделі Фантом-4. Хвостовик до боєприпасу бойовики надрукували на дешевому 3D-принтері.

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