В Ужгородській області вночі зловмисник вистрілив з гранатомета в приватний будинок.

В Ужгородській області вночі в приватний будинок місцевої мешканки вистрілили з гранатомета, повідомляє прес-служба ГУ НП Закарпатської області.

У результаті події ніхто не постраждав. Поліцейські вважають, що постріл було здійснено з ручного гранатомету.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство, проводиться розслідування.

Читайте: У Києві біля мосту Метро дістали тіло жінки

Речові докази, вилучені з місця події, були направлені на експертизу. Поліція визначає осіб, які можуть бути причетні до злочину.

До слова, у Дніпрі злочинці увірвалися до будинку літніх жінок та побили їх.

Фото: Закарпаття онлайн