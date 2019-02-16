В Ужгородській області вночі зловмисник вистрілив з гранатомета в приватний будинок.
В Ужгородській області вночі в приватний будинок місцевої мешканки вистрілили з гранатомета, повідомляє прес-служба ГУ НП Закарпатської області.
У результаті події ніхто не постраждав. Поліцейські вважають, що постріл було здійснено з ручного гранатомету.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство, проводиться розслідування.
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Речові докази, вилучені з місця події, були направлені на експертизу. Поліція визначає осіб, які можуть бути причетні до злочину.
До слова, у Дніпрі злочинці увірвалися до будинку літніх жінок та побили їх.
Фото: Закарпаття онлайн
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