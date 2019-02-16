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Під Ужгородом приватний будинок обстріляли з гранатомета

В Ужгородській області вночі зловмисник вистрілив з гранатомета в приватний будинок.

Під Ужгородом приватний будинок обстріляли з гранатомета

В Ужгородській області вночі в приватний будинок місцевої мешканки вистрілили з гранатомета, повідомляє прес-служба ГУ НП Закарпатської області.

У результаті події ніхто не постраждав. Поліцейські вважають, що постріл було здійснено з ручного гранатомету.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство, проводиться розслідування.

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Речові докази, вилучені з місця події, були направлені на експертизу. Поліція визначає осіб, які можуть бути причетні до злочину.

До слова, у Дніпрі злочинці увірвалися до будинку літніх жінок та побили їх.

Фото: Закарпаття онлайн

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