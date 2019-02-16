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Смертельна ДТП у Києві: авто загорілося від удару

У Києві сталася ДТП, внаслідок якої загинула одна людина.

ДТП

У Києві на Столичному шосе сталася аварія, в результаті якої загинув пасажир одного з автомобілів, повідомляє Еспресо.

Автомобіль BMW X5 на високій швидкості врізався у відбійник, після чого проїхав іще близько 100 метрів з відірваним колесом, під час чого й врізався в Daewoo Lanos та злетів з дороги.

Останній у результаті ДТП загорівся. Водію вдалося вибратися з палаючого авто, а пасажир згорів живцем.

Водій та пасажири BMW зникли з місця аварії. Лікарі госпіталізували водія Daewoo, його стан оцінюється як важкий.

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Смертельна ДТП у Києві: авто загорілося від удару / 4 фотографии

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До слова, в Одеській області водій Hyundai на смерть збив велосипедиста.

Фото: Еспресо

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