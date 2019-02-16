У Києві сталася ДТП, внаслідок якої загинула одна людина.
У Києві на Столичному шосе сталася аварія, в результаті якої загинув пасажир одного з автомобілів, повідомляє Еспресо.
Автомобіль BMW X5 на високій швидкості врізався у відбійник, після чого проїхав іще близько 100 метрів з відірваним колесом, під час чого й врізався в Daewoo Lanos та злетів з дороги.
Останній у результаті ДТП загорівся. Водію вдалося вибратися з палаючого авто, а пасажир згорів живцем.
Водій та пасажири BMW зникли з місця аварії. Лікарі госпіталізували водія Daewoo, його стан оцінюється як важкий.
Смертельна ДТП у Києві: авто загорілося від удару / 4 фотографии
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До слова, в Одеській області водій Hyundai на смерть збив велосипедиста.
Фото: Еспресо
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