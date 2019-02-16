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В університеті Петербурга обвалився дах. Під завалами до 20 осіб

У будівлі Національного дослідницького університету інформаційних технологій, механіки і оптики в Санкт-Петербурзі під час ремонтних робіт обвалився дах. Під завалами можуть бути до 20 осіб.

санкт-петербург

У будівлі аціонального дослідницького університету інформаційних технологій, механіки і оптики в Санкт-Петербурзі під час ремонтних робіт обвалився дах. Під завалами можуть бути до 20 осіб, пише Інтерфакс.

У МНС повідомили, що загиблих при обваленні в університеті немає. Рятувальники евакуювали 81 особу.

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– Дах летіла згори вниз, він проломив п’ятий, четвертий, третій, другий поверхи та завалив весь перший. Тобто всі аудиторії, які перебували посередині. Видно тільки стіни і дірка від верху до низу, – розповів студент виданню Фонтанка.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтею Порушення правил безпеки при веденні будівельних робіт.

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В університеті Петербурга обвалився дах. Під завалами до 20 осіб / 4 фотографии

Раніше під Санкт-Петербургом стався потужний вибух на заводі піротехніки Авангард.

Фото: Фонтанка

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