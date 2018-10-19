У місті Гатчина (Ленінградська область) під Санкт-Петербургом стався потужний вибух.
Оновлено 18.05: В результаті вибуху на заводі піротехніки в Гатчині загинули дві людини.
Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на МНС.
У приміщенні, де був стався вибух, за останніми даними, було п’ять осіб. Двох вже витягли з-під завалів. ТАСС повідомляє, що в цілому постраждали близько десяти осіб.
Через вибух на заводі під завалами опинилися прилеглі залізничні колії. Через це в районі Гатчини було зупинено рух по магістралі Санкт-Петербург-Луга.
Оновлено 17.37: Одна людина загинула під час вибуху піротехніки на заводі Авангард під Петербургом.
Про це повідомляє МНС.
Про вибух повідомили російські Telegram-канали.
За попередніми даними вибух стався на заводі піротехніки Авангард.
За інформацією одного каналу, три людини загинули і одна поранена.
ЗМІ повідомляють, що під завалами в результаті вибуху можуть перебувати 4 людини.
Вибухом також повибивало вікна в сусідніх будинках.
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Очевидці публікують фотографії густого диму над містом.
Також чути звуки сирен.
Раніше у Києві прогримів вибух у квартирі багатоповерхівки.