Мінування Донбасу несе серйозні ризики для здоров’я і життя мирного населення окупованої Луганської та Донецької областей.

Донбас після вторгнення Росії став найбільш замінованим регіоном у світі.

Про це заявив президент України Петро Порошенко під час дебатів Генеральної Асамблеї ООН, пише Інтерфакс-Україна.

За його словами, до висновку про те, що в усьому світі немає стільки замінованих ділянок, ніж на території тимчасово окупованого Донбасу, прийшли експерти ООН.

Порошенко підкреслив, що така ситуація несе серйозні ризики для здоров’я і життя мирного населення Луганської та Донецької областей.

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Також український лідер підкреслив, що за 5 років агентства ООН зібрали понад $460 млн на допомогу Україні для ліквідації гуманітарних наслідків війни, яку розв’язала на Донбасі Росія.

Як повідомлялося, Порошенко підписав закон Про протимінну діяльность в Україні.