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На Донеччині поблизу пункту пропуску підірвалося авто – є жертви

Бойовики повідомили, що поблизу пункту пропуску Оленівка вибухнув цивільний автомобіль- мікроавтобус Mercedes. Внаслідок чого загинув чоловік, дві жінки постраждали.

На Донеччині поблизу пункту пропуску підірвалося авто – є жертви

З’явилася інформація про вибух цивільного авто у буферній зоні між українським пунктом пропуску та самопроголошеної ДНР, пишуть ЗМІ бойовиків.

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– Сьогодні о 14.00 при перетині лінії зіткнення через КПВВ Оленівка підірвався цивільний автомобіль. У машині знаходилися три людини. Один чоловік загинув, дві жінки поранені, – заявив так званий керівник представництва в спільному центрі з контролю та координації режиму припинення вогню Руслан Якубов, передает Громадське.

За інформацією, яка з’явилася в джерелах бойовиків, вибуховий пристрій міг бути закладений на узбіччі.

За попередніми даними, один з потерпілих помер по дорозі в лікарню.

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На Донеччині поблизу пункту пропуску підірвалося авто – є жертви / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що в окупованому Донецьку прогриміли три вибухи, один з яких неподалік від резиденції ОБСЄ. Про постраждалих не повідомляється.

Фото: dreamstimeInside Donetsk,

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