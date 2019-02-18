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Біля резиденції ОБСЄ у Донецьку прогриміли три вибухи

В окупованому Донецьку прогриміли три вибухи, один з яких неподалік від резиденції ОБСЄ. Про постраждалих не повідомляється.

Біля резиденції ОБСЄ у Донецьку прогриміли три вибухи

У Донецьку прогриміли три вибухи, пишуть місцеві портали.

Перший вибух стався у центрі міста на перетині вулиць 25 років РСЧА і бульвару Пушкіна. Другий на газорозподільному пункті, неподалік резиденції ОБСЄ.

Читайте: Україна закликала координатора ОБСЄ відвідати полонених українців на Донбасі – Геращенко

Третій вибух стався біля 8 корпусу Донецького національного технічного інституту і спортивного комплексу Шахтар.

Представник силових структур ДНР” заявив, що причиною вибухів стала атака українських безпілотників.

Реакції офіційного Києва поки немає.

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Біля резиденції ОБСЄ у Донецьку прогриміли три вибухи / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що вибух в окупованому Донецькувибухвиб пошкодив опору залізничного мосту.

Фото: WarGonzo

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