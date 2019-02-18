В окупованому Донецьку прогриміли три вибухи, один з яких неподалік від резиденції ОБСЄ. Про постраждалих не повідомляється.

У Донецьку прогриміли три вибухи, пишуть місцеві портали.

Перший вибух стався у центрі міста на перетині вулиць 25 років РСЧА і бульвару Пушкіна. Другий – на газорозподільному пункті, неподалік резиденції ОБСЄ.

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Третій вибух стався біля 8 корпусу Донецького національного технічного інституту і спортивного комплексу Шахтар.

Представник “силових структур ДНР” заявив, що причиною вибухів стала “атака українських безпілотників“.

Реакції офіційного Києва поки немає.













Біля резиденції ОБСЄ у Донецьку прогриміли три вибухи / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що вибух в окупованому Донецькувибухвиб пошкодив опору залізничного мосту.

Фото: WarGonzo