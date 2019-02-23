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У Києві спіймали ромів-крадіїв. Їм не вдалося піти від правосуддя

У Києві активісти зловили на гарячому групу кишенькових крадійок.

Роми

Цигани постійно шукають жертв на вулицях. У зоні ризику той, хто тримає речі в кишенях, носить портфелі і не стежить за своєю сумкою у громадських місцях.

У Києві активісти спіймали банду злодійок у переході на Майдані Незалежності. Роми витягли у перехожої гроші з рюкзака.

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Після того, як їх спіймали, вони віддали “здобич” дівчині, а та не стала писати заяву в поліцію. А дарма.

Відразу після цього “бізнесменки” вкрали в метро телефон у пасажира. Правда, цього разу в своїй крадіжці не зізнавалися, коли їх відвели до відділу поліції.

Що говорила зловмисниця правоохоронцям, як її приїхали рятувати чоловіки на солідних авто і чим закінчилася ця історія в суді, дивіться в сюжеті Надзвичайних новин на ICTV.

Нагадаємо, як під Києвом у дідуся вкрали 4 тис. грн.

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