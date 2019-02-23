В Киеве активисты поймали с поличным группу карманных воровок.

Цыгане постоянно ищут жертв на улицах. В зоне риска тот, кто держит вещи в карманах, носит портфели и не следит за своей сумкой в общественных местах.

В Киеве активисты поймали банду воровок в переходе на Майдане Независимости. Ромы вытащили у прохожей деньги из рюкзака.

После того, как их поймали, они отдали “добычу” девушке, а та не стала писать заявление в полицию. А зря.

Сразу после этого “бизнесменки” украли в метро телефон у пассажира. Правда, этот раз в своей краже не признавались, когда их отвели в отдел полиции.

Что говорила злоумышленница правоохранителям, как ее приехали спасать мужчины на солидных авто и чем закончилась эта история в суде, смотрите в сюжете Чрезвычайных новостей на ICTV.

Напомним, как под Киевом у старика украли 4 тыс. грн.