У Києві підозрюваний у вбивстві чоловік прикинувся мертвим після скоєння злочину, а після втік в одязі жертви.

У Києві підозрюваний у вбивстві чоловік прикинувся мертвим після вчинення злочину, а після втік в одязі жертви, пише прес-служба патрульної поліції України.

24 лютого жінка зателефонувала в поліцію і повідомила, що знайшла свого співмешканця і невідомого чоловіка, лежачими на підлозі у квартирі в калюжі крові.

Виявилося, що чоловік прикидався, що він без свідомості. Він схопився з підлоги і накинувся на жінку з ножем, а після втік.

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Жінка розповіла патрульним як виглядає зловмисник і куди побіг.

Медики констатували смерть співмешканця жінки.

Поліцейські знайшли чоловіка, схожого за описом. У нього був ніж.

Також у нього був рюкзак з речами, які належали загиблому. За словами жінки, затриманий був одягнений в речі її співмешканця.

Обставини події з’ясовуються.

До речі, у Кривому Розі у ніч з 5 на 6 січня раніше судимий 40-річний чоловік завдав своєму товаришу 60 ударів ножем.