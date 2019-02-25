В Киеве подозреваемый в убийстве мужчина притворился мертвым после совершения преступления, а после сбежал в одежде жертвы.

В Киеве подозреваемый в убийстве мужчина притворился мертвым после совершения преступления, а после сбежал в одежде жертвы, пишет пресс-служба патрульной полиции Украины.

24 февраля женщина позвонила в полицию и сообщила, что обнаружила своего сожителя и неизвестного мужчину, лежащими на полу в квартире в луже крови.

Оказалось, что мужчина притворялся без сознания. Он вскочил с пола и набросился на женщину с ножом, а после сбежал.

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Женщина рассказала патрульным как выглядит злоумышленник и куда побежал.

Медики констатировали смерть сожителя женщины.

Полицейские нашли мужчину, похожего по описанию. У него был нож.

Также у него был рюкзак с вещами, которые принадлежали погибшему. По словам женщины, задержанный был одет в вещи ее сожителя.

Обстоятельства происшествия выясняются.

К слову, в Кривом Роге в ночь с 5 на 6 января судимый 40-летний мужчина нанес своему товарищу 60 ударов ножом.