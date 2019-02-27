Сьогодні в Каїрі (Єгипет) в одному з пасажирських потягів сталася пожежа, яка забрала десятки життів.
Сьогодні в Каїрі в одному з пасажирських потягів стався вибух, після якого почалася пожежа. У результаті події загинули щонайменше 25 осіб, більше 50 постраждали, повідомляє CNN.
Вибух міг статися у результаті зіткнення поїзда з платформою.
Вогонь дуже швидко поширився по всьому поїзду. Пожежа призвела до того, що частина залізничної станції обрушилася.
Вогонь був настільки сильним, що дим від нього можна було помітити далеко від станції.
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На місці події працюють співробітники правоохоронних органів, рятувальники і медики.
Всіх людей евакуювали зі станції і закрили її. Наразі немає точної інформації щодо кількості загиблих і постраждалих.
مشاهد أولية لحريق حادث محطة مصر #محطة_مصر pic.twitter.com/Roij3zrovs
— Shorouk News (@Shorouk_News) 27 февраля 2019 г.
До слова, на острові Сулавесі (Індонезія) стався зсув, у результаті якого більше 50 осіб опинилися під завалами.
Фото: Khalid khi, ابو العباس
Відео: Shorouk News