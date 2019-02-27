Сьогодні в Каїрі (Єгипет) в одному з пасажирських потягів сталася пожежа, яка забрала десятки життів.

Сьогодні в Каїрі в одному з пасажирських потягів стався вибух, після якого почалася пожежа. У результаті події загинули щонайменше 25 осіб, більше 50 постраждали, повідомляє CNN.

Вибух міг статися у результаті зіткнення поїзда з платформою.

Вогонь дуже швидко поширився по всьому поїзду. Пожежа призвела до того, що частина залізничної станції обрушилася.









У Каїрі загорівся пасажирський потяг – десятки загиблих і постраждалих / 2 фотографии

Вогонь був настільки сильним, що дим від нього можна було помітити далеко від станції.

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На місці події працюють співробітники правоохоронних органів, рятувальники і медики.

Всіх людей евакуювали зі станції і закрили її. Наразі немає точної інформації щодо кількості загиблих і постраждалих.

До слова, на острові Сулавесі (Індонезія) стався зсув, у результаті якого більше 50 осіб опинилися під завалами.

Фото: Khalid khi, ابو العباس

Відео: Shorouk News