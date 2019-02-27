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Факты / Происшествия

В Каире загорелся пассажирский поезд – десятки погибших и пострадавших

Сегодня в Каире (Египет) в одном из пассажирских поездов произошел пожар, который унес десятки жизней.

Пожежа

Сегодня в Каире в одном из пассажирских поездов произошел взрыв, за которым последовал пожар. В результате происшествия погибли как минимум 25 человек, более 50 пострадали, сообщает CNN.

Взрыв мог произойти в результате столкновения поезда с платформой.

Огонь очень быстро распространился по всему поезду. Пожар привел к тому, что часть железнодорожной станции обрушилась.

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В Каире загорелся пассажирский поезд – десятки погибших и пострадавших / 2 фотографии

Огонь был настолько сильным, что дым от него можно было заметить вдали от станции.

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На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, спасатели и медики.

Всех людей эвакуировали со станции и закрыли ее. На данный момент нет точной информации о количестве погибших и пострадавших.

 

К слову, на острове Сулавеси (Индонезия) произошел оползень, в результате которого больше 50 человек оказались под завалами.

Фото: Khalid khi, ابو العباس

Відео: Shorouk News

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