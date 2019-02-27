Сегодня в Каире (Египет) в одном из пассажирских поездов произошел пожар, который унес десятки жизней.
Сегодня в Каире в одном из пассажирских поездов произошел взрыв, за которым последовал пожар. В результате происшествия погибли как минимум 25 человек, более 50 пострадали, сообщает CNN.
Взрыв мог произойти в результате столкновения поезда с платформой.
Огонь очень быстро распространился по всему поезду. Пожар привел к тому, что часть железнодорожной станции обрушилась.
Огонь был настолько сильным, что дым от него можно было заметить вдали от станции.
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На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, спасатели и медики.
Всех людей эвакуировали со станции и закрыли ее. На данный момент нет точной информации о количестве погибших и пострадавших.
مشاهد أولية لحريق حادث محطة مصر #محطة_مصر pic.twitter.com/Roij3zrovs
— Shorouk News (@Shorouk_News) 27 февраля 2019 г.
К слову, на острове Сулавеси (Индонезия) произошел оползень, в результате которого больше 50 человек оказались под завалами.
Фото: Khalid khi, ابو العباس
Відео: Shorouk News