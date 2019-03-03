PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Чоловік вибіг у вогні! У Києві загорілося авто з людьми

Сьогодні у Києві спалахнув автомобіль ВАЗ 2104, у салоні якого знаходилися люди.

Чоловік вибіг у вогні! У Києві загорілося авто з людьми

Коли машина загорілася, у ній знаходилося двоє чоловіків.

Очевидці стверджують, що вогонь охопив ВАЗ дуже швидко. Вогонь вирвався з під капота, у цей час один з чоловіків вибіг з салону у куртці у вогні. Потім за ним кинувся й інший. Обидва зникли у невідомому напрямку. Зараз їх місцезнаходження невідоме.

Люди кажуть, що обидва чоловіка були у неадекватному стані, повідомляє Інформатор.

Подія трапилася на вулиці Симона Петлюри.

Палаючий автомобіль загасили пожежники.

  • image
  • image
  • image
  • image
Чоловік вибіг у вогні! У Києві загорілося авто з людьми / 4 фотографии

Читайте: Згоріла вщент: у Києві на ходу зайнялася автокав’ярня

До речі, на вулиці Радіотехнічній у Харкові внаслідок вибуху газового балона на автомобілі ГАЗ, що належить водоканалу, загинув співробітник комунального підприємства.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Непроханий гість: у квартиру Києва заповзла змія
Гігантська яма замість дороги: через обвал асфальту у Києві утворилися затори
Салон вигорів дотла: у Києві зайнялися два автомобілі
У Києві пара побила перехожого через відмову зайнятися сексом
Масштабна пожежа у Шевченківському районі в Києві
Бив ногами і кулаками: у Києві боксер накинувся на школярів через сніжки
У Києві обстріляли Національну спілку журналістів
У Києві замінували залізничний вокзал, йде евакуація
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка