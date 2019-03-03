Сьогодні у Києві спалахнув автомобіль ВАЗ 2104, у салоні якого знаходилися люди.

Коли машина загорілася, у ній знаходилося двоє чоловіків.

Очевидці стверджують, що вогонь охопив ВАЗ дуже швидко. Вогонь вирвався з під капота, у цей час один з чоловіків вибіг з салону у куртці у вогні. Потім за ним кинувся й інший. Обидва зникли у невідомому напрямку. Зараз їх місцезнаходження невідоме.

Люди кажуть, що обидва чоловіка були у неадекватному стані, повідомляє Інформатор.

Подія трапилася на вулиці Симона Петлюри.

Палаючий автомобіль загасили пожежники.

















Чоловік вибіг у вогні! У Києві загорілося авто з людьми / 4 фотографии

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До речі, на вулиці Радіотехнічній у Харкові внаслідок вибуху газового балона на автомобілі ГАЗ, що належить водоканалу, загинув співробітник комунального підприємства.