У штаті Алабама (США) утворилися кілька смерчів, які призвели до великих руйнувань.
У штаті Алабама (США) 3 березня пронеслося кілька смерчів, які привели до руйнувань і смертей 22 осіб, повідомляє WSFA.
Свідки бачили щонайменше два смерчі, які руйнували будинки і виривали дерева в районі житлової зони.
Рятувальники займаються ліквідацією наслідків стихії, ведуться пошуки зниклих.
Крім того, відомо про 40 постраждалих у результаті торнадо, які звернулися за медичною допомогою в Медичний центр Східної Алабами.
Читайте: Вогонь знищив дах і цілий поверх: у Києві палає житловий будинок
До слова, у Харкові стався вибух в автомобілі Водоканалу, у результаті чого загинула людина.
Фото: News 19 WLTX (Скріншот)
Відео: News 19 WLTX
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+