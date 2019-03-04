У штаті Алабама (США) утворилися кілька смерчів, які призвели до великих руйнувань.

У штаті Алабама (США) 3 березня пронеслося кілька смерчів, які привели до руйнувань і смертей 22 осіб, повідомляє WSFA.

Свідки бачили щонайменше два смерчі, які руйнували будинки і виривали дерева в районі житлової зони.

Рятувальники займаються ліквідацією наслідків стихії, ведуться пошуки зниклих.

Крім того, відомо про 40 постраждалих у результаті торнадо, які звернулися за медичною допомогою в Медичний центр Східної Алабами.

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До слова, у Харкові стався вибух в автомобілі Водоканалу, у результаті чого загинула людина.

Фото: News 19 WLTX (Скріншот)

Відео: News 19 WLTX