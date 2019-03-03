Сьогодні близько 20.00 на Подолі у Києві спалахнула пожежа в житловому триповерховому будинку.

У Києві загорівся будинок, в якому проживали громадяни Туреччини. Будинок їм здавав в оренду чоловік.

Вони розпалили твердопаливний котел для того, щоб протопити будинок. Труба сильно нагрілася і від неї спочатку почало плавитися облицювання будинку.

Про це повідомляє Київ оперативний.

Пожежа сталася на вулиці Білицькій. Від будинку майже нічого не залишилося, дах та один поверх знищено повністю.

Постраждалих, за попередньою інформацією, немає.

















Вогонь знищив дах і цілий поверх: у Києві палає житловий будинок / 4 фотографии

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До речі, сьогодні у Києві спалахнув автомобіль ВАЗ 2104, у салоні якого знаходилися люди.

Фото, відео: Київ оперативний