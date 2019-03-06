PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Смертельна ДТП під Києвом: три легковика зіткнулися лоб в лоб

Під Києвом LADA вилетіла на зустрічну і зіткнулася з Honda і Ford. Внаслідок ДТП двоє людей загинули.

Смертельна ДТП під Києвом: три легковика зіткнулися лоб в лоб

На Боярської трасі LADA раптово вилетіла на зустрічну смугу і протаранила Honda, зачепивши Ford, повідомляє УНН.

Від отриманих травм водій і пасажир LADA загинули на місці.

Читайте: Чоловік вибіг у вогні! У Києві загорілося авто з людьми

Решта учасників аварії не постраждали.

На місці працювали патрульні, слідчо-оперативна група і медики.

  • image
  • image
  • image
  • image
Смертельна ДТП під Києвом: три легковика зіткнулися лоб в лоб / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що на Гостомельському шосе у Києві внаслідок зіткнення вантажівки DAF та автомобіля Chevrolet Aveo постраждали п’ятеро осіб.

Фото: Київ Оперативний 

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Volvo знизить максимальну швидкість своїх авто до 180 км/год
Масштабна ДТП у Києві: лоб в лоб зіткнулися фура і легковик
У Києві автомобіль з 5 іноземцями протаранив стовп
Масові ДТП у Москві: через сніг та ожеледицю зіткнулися близько 40 авто
Автобус з українцями потрапив у ДТП під Москвою, четверо постраждалих
Під Києвом поліцейський на смерть збив пішохода на переході і втік з місця ДТП
У Києві авто збило пішохода і протягнуло його 100 метрів. Водій втік
У Польщі потрапив в аварію автобус з Києва – є жертви
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка