Під Києвом LADA вилетіла на зустрічну і зіткнулася з Honda і Ford. Внаслідок ДТП двоє людей загинули.
На Боярської трасі LADA раптово вилетіла на зустрічну смугу і протаранила Honda, зачепивши Ford, повідомляє УНН.
Від отриманих травм водій і пасажир LADA загинули на місці.
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Решта учасників аварії не постраждали.
На місці працювали патрульні, слідчо-оперативна група і медики.
Смертельна ДТП під Києвом: три легковика зіткнулися лоб в лоб / 4 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що на Гостомельському шосе у Києві внаслідок зіткнення вантажівки DAF та автомобіля Chevrolet Aveo постраждали п’ятеро осіб.
Фото: Київ Оперативний
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