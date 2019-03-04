На Гостомельському шосе у Києві сьогодні вранці внаслідок зіткнення вантажівки DAF та автомобіля Chevrolet Aveo постраждали п’ятеро осіб.

Після ДТП водія легковика та четирьох пасажирів госпіталізовано з травмами різного ступеню тяжкості, повідомляє столична поліція.

Внаслідок удару Chevrolet Aveo отримав значні пошкодження, тому травмованих людей довелося діставати рятувальникам за допомогою спецзасобів.

Читайте: Чоловік вибіг у вогні! У Києві загорілося авто з людьми

Попередня причина аварії – водій фури не надав перевагу в русі легковому автомобілю.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.













Масштабна ДТП у Києві: лоб в лоб зіткнулися фура і легковик / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Броварах поліцейський збив на смерть чоловіка, який переходив пішохідний перехід і втік з місця події.

Фото: Поліція Києва