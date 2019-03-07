В американському штаті Міссурі розбився легкомоторний літак, у результаті чого загинув 64-річний пілот із Спрінгфілда.
У США у результаті аварії літака загинула одна людина, більше жертв немає.
Оскільки літак впав недалеко від міста Саммерсвілль, місцеві жителі дякують долі, що він не врізався у будинки поблизу або на шосе.
– Я озираюся і бачу п’ять будинків поблизу. Літак розбився прямо між усіма цима будинками, і я дякую Богу, що ніхто більше не постраждав, – каже місцева жителька, повідомляє KY3.
Ймовірною причиною аварії стало те, що літак зачепився за дерева.
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До речі, у штаті Айова (США) впав легкомоторний літак Piper. Внаслідок аварії загинули чотири людини.
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