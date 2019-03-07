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Упав між будинками: у США розбився літак

В американському штаті Міссурі розбився легкомоторний літак, у результаті чого загинув 64-річний пілот із Спрінгфілда.

Упав між будинками: у США розбився літак

У США у результаті аварії літака загинула одна людина, більше жертв немає.

Оскільки літак впав недалеко від міста Саммерсвілль, місцеві жителі дякують долі, що він не врізався у будинки поблизу або на шосе.

– Я озираюся і бачу п’ять будинків поблизу. Літак розбився прямо між усіма цима будинками, і я дякую Богу, що ніхто більше не постраждав, – каже місцева жителька, повідомляє KY3.

Ймовірною причиною аварії стало те, що літак зачепився за дерева.

Читайте: В Іспанії розбився літак – є жертви

До речі, у штаті Айова (США) впав легкомоторний літак Piper. Внаслідок аварії загинули чотири людини.

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