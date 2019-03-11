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На вокзалі у Києві потяг переїхав чоловіка

Чоловік потрапив під потяг на залізничному вокзалі в Києві, коли переходив колії у невстановленому місці.

На вокзалі у Києві потяг переїхав чоловіка

Потяг на смерть переїхав людину на Центральному залізничному вокзалі в Києві вдень, 11 березня.

Причиною трагедії стало те, що чоловік вирішив перейти залізничні колії у невстановленому місці.

На вигляд загиблому близько 50-55, повідомила речниця поліції Києва Оксана Блищик.

Наразі невідомо, чи відкрите кримінальне провадження у зв’язку зі смертю людини під колесами поїзда.

Читайте: У Рівненській області на ходу загорівся потяг

Як повідомлялося, під Тернополем помічник машиніста загинув під колесами поїзда.

Джерело: Укрправда

Фото: Dreamstime

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