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У парку Києва знайшли немовля у пакеті

У парку Дарницького району Києва знайшли мертве немовля, яке було загорнуте у пакет.

У парку Києва знайшли немовля у пакеті

Тіло новонародженого немовля знайшла жінка, яка вигулювала у парку собаку.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Новонароджена дівчинка була замотона не лише у пакет, а й у ганчірку. Смерть дитини настала близько чотирьох діб тому.

Поки причина смерті не ясна, її встановлять після проведення судово-медичної експертизи. Також поліції доведеться встановити особу матері немовляти.

Читайте: У Кропивницькому знайшли труп немовляти з укусами тварин

До речі, у Запоріжжі у сміттєвому баку поблизу будинку на вулиці Новгородській знайшли мертве немовля.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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