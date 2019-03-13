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У США літак впав на житловий будинок – є жертви

У місті Мадейра (штат Огайо, США) літак впав на житловий будинок. В результаті чого загинув пілот.

У США літак впав на житловий будинок – є жертви

Двомоторний літак Piper PA-31 впав на будинок у місті Мадейра, штат Огайо (США).

Внаслідок аварії загинув пілот. Мешканці будинку не постраждали.

Читайте: Упав між будинками: у США розбився літак

Після падіння літак загорівся, але рятувальникам вдалося його швидко загасити.

Причина падіння Piper поки невідома.

Раніше Факти ICTV писали, що біля міста Аддіс-Абеба (Ефіопія) розбився пасажирський літак. На борту судна перебувало 149 пасажирів і 8 членів екіпажу.

Джерело: AP

Фото: Dreamstime

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