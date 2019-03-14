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Факти / Надзвичайні події

На Одеській трасі загорілася фура – рух у бік Києва заблоковано

У Київській області на 72 км автодороги Київ-Одеса під час руху загорілася вантажівка.

На Одеській трасі загорілася фура

Через пожежу заблоковано рух в напрямку Києва.

На щастя, ніхто з людей не постраждав.

На місці події працює поліція та дві бригади пожежно-рятувальної служби.

У Патрульній поліції Київської області радять водіям обирати безпечні шляхи об’їзду цієї ділянки Одеської траси.

Читайте: Під Дніпром палає завод пластмасових виробів

Раніше Факти ICTV писали, що у Рівненській області потяг загорівся на ходу.

Джерело: Патрульна поліція Київської області

ФотоПатрульна поліція Київської області

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