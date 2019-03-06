Для гасіння заводу пластмасових виробів відправили 10 пожежних машин.

Завод пластмасових виробів загорівся в селі Кам’янка під Дніпром.

Про пожежу на вулиці Маяковського в ДСНС повідомили о 8.35 ранку.

Рятувальники, які прибули на місце надзвичайної події, встановили, що вогонь охопив металевий ангар.













Під Дніпром палає завод пластмасових виробів / 3 фотографии

Для ліквідації загоряння було відправлено 10 пожежно-рятувальних автомобілів.

У результаті пожежі ніхто не постраждав.

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Загасити вогонь пожежникам заважає пластикова сировина, обладнання та готова пластикова продукція, які знаходяться в ангарі.

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Фото: ДСНС