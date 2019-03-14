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Пасажир упав під потяг: у Києві зупинили червону гілку метро

У Києві на станції метро Лівобережна чоловік потрапив під потяг. Рух поїздів довелося призупинити.

Пасажир упав під потяг: у Києві зупинили червону гілку метро

На станції Лівобережна один з пасажирів впав на рейки.

Пасажир, який впав під потяг не постраждав. Через інцидент довелося зупинити потяги по червоній лінії метро.

Читайте: Вибігла на рейки: у Харкові потяг збив 20-річну дівчину

На даний момент рух відновили, потяги рухаються із затримкою.

Раніше Факти ICTV писали, що чоловік потрапив під потяг на залізничному вокзалі в Києві, коли переходив колії у невстановленому місці.

Фото: unicornandwine

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