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Факти / Надзвичайні події

Вибігла на рейки: у Харкові потяг збив 20-річну дівчину

У Харкові швидкісний пасажирський потяг Інтерсіті збив 20-річну дівчину. Вона отримала травми несумісні з життям.

Вибігла на рейки: у Харкові потяг збив 20-річну дівчину

У Харкові дівчина вибігла на рейки перед рухомим потягом. Вона отримала травми, від яких померла на місці.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Харківської області.

Рух поїздів припиняли приблизно на 2 години.

Читайте: Під Києвом чоловік через ревнощі перерізав товаришеві горло

До речі, чоловік потрапив під потяг на залізничному вокзалі в Києві, коли переходив колії у невстановленому місці.

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