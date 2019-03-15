Наркоторговець із Запоріжжя розповсюджував психотропні речовини через так звані “закладки”.

Співробітники відділу протидії наркозлочинності ГУНП в Одеській області затримали чоловіка, який розкладав наркотики на місця, де в подальшому їх мали забрати покупці.

Правопорушником виявився 30-річний громадянин із Запорізької області.

В ході проведення обшуків поліцейські знайшли більше кілограма психотропної речовини хімічного походження. Окремі порції товару уже були розфасовані, також правоохоронці вилучили декілька десятків грам марихуани.

Увесь вилучений товар працівники правоохоронних органів направили на експертизу. За мірками чорного ринку вартість товару перевищує 1 млн грн.













В Одесі затримали чоловіка з наркотиками на 1 млн грн / 3 фотографии

Зловмисник зізнався, що привіз наркотики в Одесу з метою збуту.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.309 ККУ. Після експертизи можливе перекваліфікування справи на ч.3 ст.307. Слідство триває.

Нагадаємо, співробітники СБУ спільно з поліцією Ізраїлю заблокували діяльність міжнародної мережі інтернет-торгівлі наркотиками.