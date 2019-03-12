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У Києві зловили главу міжнародного наркокартелю

Співробітники СБУ спільно з поліцією Ізраїлю блокували діяльність найбільшої за останнє десятиліття міжнародної мережі інтернет-торгівлі наркотиками.

У Києві зловили главу міжнародного наркокартелю

У Києві 12 березня затримали громадянина Ізраїлю – главу цього наркокартелю, який прибув до України для так званого налагодження бізнес-зв`язків.

Чоловік у 2017 році створив в одному із месенджерів інтернет-канал для збуту оптових партій наркотиків та психотропних речовин.

Пізніше такі канали він створив і в інших соцмережах.

За даними ізраїльської поліції, географія діяльності наркокартелю поширювалас на країни Південної та Північної Америки, ЄС, Близького Сходу, Азії та Африки.

На синдикат працювало понад 13 тис. осіб, у тому числі контрабандисти, дилери, адміністратори груп у соцмережах.

Наразі готується екстрадиція наркобарона до Ізраїлю.

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До слова, відтепер офіційно можна стати фахівцем з марихуани, але для цього потрібно їхати в Америку, бо в тамтешніх університетах почали готувати спеціалістів з питань канабісу.

Фото: СБУ

Джерело: СБУ

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