В Індонезії сталася потужна повінь, яка забрала життя щонайменше 63 осіб.
63 людини загинули під час повені в Індонезії.
– Щонайменше 63 людини загинули, десятки зниклих безвісти, – йдеться в повідомленні.
В Індонезії кілька днів йдуть дощі, які стали причиною повені.
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Потоки води змили місцеві дороги, віддалені райони відрізані від цивілізації.
Мінімум дев’ять будинків і два мости були пошкоджені. Аеропорт Сентані залишається відкритим.
Повінь в Індонезії: загинули 63 людини, десятки зниклих безвісти / 3 фотографии
Нагадаємо, 27 лютого в Індонезії на острові Сулавесі стався зсув, в результаті якого понад півсотні людей потрапили під завали.
Джерело: Сіньхуа
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