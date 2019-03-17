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Повінь в Індонезії: загинули 63 людини, десятки зниклих безвісти

В Індонезії сталася потужна повінь, яка забрала життя щонайменше 63 осіб.

индонезия

63 людини загинули під час повені в Індонезії.

– Щонайменше 63 людини загинули, десятки зниклих безвісти, – йдеться в повідомленні.

В Індонезії кілька днів йдуть дощі, які стали причиною повені.

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Потоки води змили місцеві дороги, віддалені райони відрізані від цивілізації.

Мінімум дев’ять будинків і два мости були пошкоджені. Аеропорт Сентані залишається відкритим.

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Повінь в Індонезії: загинули 63 людини, десятки зниклих безвісти / 3 фотографии

Нагадаємо, 27 лютого в Індонезії на острові Сулавесі стався зсув, в результаті якого понад півсотні людей потрапили під завали.

Джерело: Сіньхуа

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