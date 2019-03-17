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Наводнение в Индонезии: погибли 63 человека, десятки пропавших без вести

В Индонезии произошло мощное наводнение, которое унесло жизни по меньшей мере 63 человек.

индонезия

63 человека погибли во время наводнения в Индонезии.

– По меньшей мере 63 человека погибли, десятки пропавших без вести, – говорится в сообщении.

В Индонезии несколько дней идут дожди, которые стали причиной наводнения.

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Потоки воды практически смыли местные дороги, отдаленные районы отрезаны от цивилизации.

Минимум девять домов и два моста были повреждены. Аэропорт Сентани остается открытым.

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Наводнение в Индонезии: погибли 63 человека, десятки пропавших без вести / 3 фотографии

Напомним, 27 февраля в Индонезии на острове Сулавеси произошел оползень, в результате которого более полусотни человек попали под завалы.

Источник: Синьхуа

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