В Индонезии произошло мощное наводнение, которое унесло жизни по меньшей мере 63 человек.
63 человека погибли во время наводнения в Индонезии.
– По меньшей мере 63 человека погибли, десятки пропавших без вести, – говорится в сообщении.
В Индонезии несколько дней идут дожди, которые стали причиной наводнения.
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Потоки воды практически смыли местные дороги, отдаленные районы отрезаны от цивилизации.
Минимум девять домов и два моста были повреждены. Аэропорт Сентани остается открытым.
Наводнение в Индонезии: погибли 63 человека, десятки пропавших без вести / 3 фотографии
Напомним, 27 февраля в Индонезии на острове Сулавеси произошел оползень, в результате которого более полусотни человек попали под завалы.
Источник: Синьхуа
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