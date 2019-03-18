Сьогодні вранці у Києві зіткнулися два автомобілі. На щастя, обійшлося без важких травм.
ДТП сталася на Печерському мосту. Там зіткнулися два авто, від удару один з них вилетів на тротуар.
Повідомляється, що потерпілі не отримали серйозних поранень. На місці працює швидка, але поки нікого не госпіталізували.
По знімках видно, що у одного з авто сильно зім’ята передня частина.
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До речі, у Миколаївській області BMW X5 злетів з дороги у кювет та перевернувся. Внаслідок ДТП загинув водій автомобіля.
Джерело: dtp.kiev.ua
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