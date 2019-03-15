У Миколаївській області BMW X5 злетів з дороги у кювет та перевернувся. Внаслідок ДТП загинув водій автомобіля.
Трагедія сталася поблизу села Партизанське Миколаївської області.
Водій BMW X5 не впорався із керуванням, виїхав за межі проїзної частини у кювет, зіткнувся з деревами та перекинувся.
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Внаслідок ДТП 45-річний водій позашляховика загинув на місці події.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України.
Смертельна ДТП на Миколаївщині: авто злетіло в посадку і перевернулося / 2 фотографии
До речі, вчора у Києві на перехресті Саксаганського і Тарасівськоїсталася дуже серйозна ДТП. Відомо, що постраждав хлопець, його забрала швидка.
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