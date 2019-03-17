Близько 12.20 в Вільногірську (Дніпропетровська область) водій на автомобілі з іноземною реєстрацією кинув гранату у поліцейських, які зупинили його для перевірки документів.
У Вільногірську водій на автомобілі з іноземною реєстрацією кинув гранату у поліцейських, які зупинили його для перевірки документів.
– Поліцейські групи реагування зупиняють місцевого жителя на автомобілі з євробляхами. На прохання надати для перевірки документи в поліцейських летить граната, – написав глава Національної поліції Сергій Князєв.
Читайте: Вибух у Донецьку – підірвано залізничний міст
Один поліцейський отримав поранення.
За словами Князєва, другий полицейський встиг зреагувати і зупинити зловмисника, який намагався висмикнути чеку на другій гранаті.
Поліцейських застосував табельну зброю. Зловмисник отримав поранення і був затриманий.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області через необережне поводження з гранатою під час застілля стався вибух.