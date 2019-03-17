Близько 12.20 в Вільногірську (Дніпропетровська область) водій на автомобілі з іноземною реєстрацією кинув гранату у поліцейських, які зупинили його для перевірки документів.

У Вільногірську водій на автомобілі з іноземною реєстрацією кинув гранату у поліцейських, які зупинили його для перевірки документів.

– Поліцейські групи реагування зупиняють місцевого жителя на автомобілі з євробляхами. На прохання надати для перевірки документи в поліцейських летить граната, – написав глава Національної поліції Сергій Князєв.

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Один поліцейський отримав поранення.

За словами Князєва, другий полицейський встиг зреагувати і зупинити зловмисника, який намагався висмикнути чеку на другій гранаті.

Поліцейських застосував табельну зброю. Зловмисник отримав поранення і був затриманий.





















У Дніпропетровській області водій на євробляхах кинув гранату у поліцейських / 5 фотографий

Нагадаємо, у Дніпропетровській області через необережне поводження з гранатою під час застілля стався вибух.