PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Дніпропетровській області водій на євробляхах кинув гранату у поліцейських

Близько 12.20 в Вільногірську (Дніпропетровська область) водій на автомобілі з іноземною реєстрацією кинув гранату у поліцейських, які зупинили його для перевірки документів.

У Дніпропетровській області водій на євробляхах кинув гранату у поліцейських

У Вільногірську водій на автомобілі з іноземною реєстрацією кинув гранату у поліцейських, які зупинили його для перевірки документів.

– Поліцейські групи реагування зупиняють місцевого жителя на автомобілі з євробляхами. На прохання надати для перевірки документи в поліцейських летить граната, – написав глава Національної поліції Сергій Князєв.

ЧитайтеВибух у Донецьку – підірвано залізничний міст

Один поліцейський отримав поранення.

За словами Князєва, другий полицейський встиг зреагувати і зупинити зловмисника, який намагався висмикнути чеку на другій гранаті.

Поліцейських застосував табельну зброю. Зловмисник отримав поранення і був затриманий.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
У Дніпропетровській області водій на євробляхах кинув гранату у поліцейських / 5 фотографий

Нагадаємо, у Дніпропетровській області через необережне поводження з гранатою під час застілля стався вибух.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Петро Порошенко: Дніпропетровська область – лідер децентралізації
Нацполіція викрила “сходку” кримінальних авторитетів у Києві
Вибух у Рівному: в будинок судді кинули гранату
Помер від переохолодження: патрульні висадили затриманого на півдорозі додому
Голик: У 225 школах Дніпропетровщини впроваджено інклюзивну освіту
У центрі Києві через гранату перекрили вулицю
Бойовик в електричці: на Київщині охоронець розстріляв п’яних хуліганів
Сутички поліції з активістами: Крищенко вибачився за фразу Лягай, Бандера
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка