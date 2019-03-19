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У Запоріжжі Hummer протаранив маршрутку з пасажирами

19 березня в Запоріжжі водій Hummer не поступився дорогою маршрутці і зіткнувся з нею.

У Запоріжжі Hummer протаранив маршрутку з пасажирами

У Запоріжжі водій Hummer не поступився дорогою маршрутці №89 через що сталося зіткнення.

Водій маршрутного таксі не впорався з керуванням і перекинувся, пошкодивши два припаркованих автомобілі.

Читайте: Заснув на кілька секунд: у Києві таксист з пасажиром влетів в стовп

В результаті аварії постраждав пасажир маршрутки. Його госпіталізували.

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У Запоріжжі Hummer протаранив маршрутку з пасажирами / 4 фотографии

До слова, у Миколаївській області водій авто BMW X5 не впорався з керуванням, через що сталася смертельна ДТП.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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