Мати підлітка заплатить штраф за булінг, який її син влаштував проти свого однокласника.
Мати підлітка, який влаштував булінг однокласника, заплатить штраф у розмірі 850 гривень.
Таке рішення прийняв суд у Києві.
У заяві про булінг, яку було прийнято поліцією Шевченківського району столиці, йдеться про те, що один зі школярів ображав і вдарив свого однолітка.
Провівши слідчі заходи, правоохоронці визначили правдивість скарги і склали адміністративний протокол за ч. 3 ст. 173-4.
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До слова, Факти ICTV зібрали дієві поради для дітей та батьків, як уникнути і побороти булінг у школі.
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