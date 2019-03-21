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Булінг: у Києві суд покарав матір підлітка

Мати підлітка заплатить штраф за булінг, який її син влаштував проти свого однокласника.

Булінг: у Києві суд покарав матір підлітка

Мати підлітка, який влаштував булінг однокласника, заплатить штраф у розмірі 850 гривень.

Таке рішення прийняв суд у Києві.

У заяві про булінг, яку було прийнято поліцією Шевченківського району столиці, йдеться про те, що один зі школярів ображав і вдарив свого однолітка.

Провівши слідчі заходи, правоохоронці визначили правдивість скарги і склали адміністративний протокол за ч. 3 ст. 173-4.

Читайте: Булінг: суд виніс перше в Україні рішення

До слова, Факти ICTV зібрали дієві поради для дітей та батьків, як уникнути і побороти булінг у школі.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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