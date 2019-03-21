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Буллинг: в Киеве суд наказал матерь подростка

Мать подростка заплатит штраф за буллинг, который ее сын устроил против своего одноклассника.

Буллинг: в Киеве суд наказал матерь подростка

Мать подростка, который устроил буллинг одноклассника, заплатит штраф в размере 850 гривен.

Такое решение принял суд в Киеве.

В заявлении о буллинге, которое было принято полицией Шевченковского района столицы, говорится о том, что один из школьников оскорблял и ударил своего сверстника.

Проведя следственные меры, правоохранители определили правдивость жалобы и составили административный протокол по ч. 3 ст. 173-4.

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К слову, Факты ICTV собрали действенные советы для детей и родителей, как избежать и преодолеть буллинг в школе.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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