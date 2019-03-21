У Києві на вулиці Раїси Окіпної, 4а у ніч на 21 березня сталася стрілянина, в результаті якої чоловік отримав поранення живота.
Товариш потерпілого розповів, що вони стояли на вулиці і розповідали один одному анекдоти, коли з вікна будинку їм зробили зауваження через шум.
Вони продовжили спілкування, але стали розмовляти тихіше.
Через деякий час з двору будинку вийшов чоловік, підійшов до них і вистрілив з пістолета.
За попередніми даними, пострілів було два. Обидві кулі потрапили в область живота одного з чоловіків. Постраждалого забрала швидка.
Співробітникам поліції належить з’ясувати, хто саме стріляв, а також подробиці конфлікту.
Стрілянина у Києві: чоловік отримав дві кулі в живіт через анекдоти / 2 фотографии
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Раніше Факти ICTV писали про стрілянину у Києві на Лісовому, внаслідок якої постраждала 5-річна дитина.
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