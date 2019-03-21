В окупованому Криму зі школи №4 у Красноперекопську після вживання невідомих медичних препаратів госпіталізували двох учениць – 15 і 14 років.
На жаль, старша дівчинка померла в лікарні, розповів директор Кримського центру медицини катастроф і швидкої медичної допомоги Сергій Олефіренко.
За його словами, інша дівчинка зі схожим отруєнням зараз знаходиться в реанімації, її стан стабілізувався.
Олефіренко уточнив, що підлітків забрали зі школи до лікарні близько 10.00 ранку.
Інші подробиці трагедії поки невідомі.
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До слова, у Хмельницькій області нещодавно отруїлися вісім дітей з однієї групи дитячого садка.
Джерело: Новости Крыма
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