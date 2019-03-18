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Факти / Надзвичайні події

На Одещині повісилася 8-річна дитина

В Одеській області у власній квартирі повісився 8-річний хлопчик.

На Одещині повісилася 8-річна дитина

Тіло єдиної дитини у зашморгу виявила його мати, яка викликала медиків, проте лікарі лише констатували смерть.

– Подія сталася, коли жінка ненадовго вийшла до магазину, залишивши сина вдома самого. З її слів, дитина і раніше висловлювався про те, що не бажає жити. – розповіли у місцевій поліції.

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З фактом смерті дитини відомості внесено до ЄРДР за п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство з приміткою Самогубство) КК України

Родина не перебувала на обліку органів поліції та служби у справах дітей.

Раніше Факти ICTV писали, що у Рівному 21-річна жінка за допомогою ножа вбила свою місячну доньку.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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