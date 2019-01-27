У місті Нетішин (Хмельницька область) вісім дітей з однієї групи дитсадка звернулися до лікарів з ознаками отруєння.
У місті Нетішин (Хмельницька область) у вісьмох дітей з однієї групи дитсадка Теремок виявили ознаки харчової токсикоінфекції, повідомляє ГУ Держспоживслужби у Хмельницькій області.
Причиною спалаху харчової токсикоінфекції могло стати порушення санітарних умов, або ж порушення показників якості продуктів харчування.
Наразі проводиться перевірка дошкільного навчального закладу з метою з’ясування причин, що могли призвести до виникнення та поширення захворювання.
Матеріали щодо спалаху харчової токсикоінфекції направили до правоохоронних органів.
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До слова, у Київській області в шкільному автобусі отруїлися 12 дітей.