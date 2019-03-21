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Збив трьох дівчат: у Києві влаштували самосуд над водієм маршрутки

У Києві водій маршрутки наїхав на трьох жінок. Після чого на нього накинулися з кулаками очевидці ДТП.

Збив трьох дівчат: у Києві влаштували самосуд над водієм маршрутки

У Києві у районі станції метро Дорогожичі водій маршрутки №155 збив трьох жінка пішохідному переході. Очевидці ДТП розповідають, що автобус не зупинився на заборонний сигнал світлофора.

Одна з них отримала серйозні травми обличчя. Свідки аварії намагалися зрушити автобус, щоб допомогти людині під ним.

Читайте: У Запоріжжі Hummer протаранив маршрутку з пасажирами

За попередньою інформацією, всіх постраждалих госпіталізували.

Після ДТП очевидці накинулися на водія маршрутки з кулаками.

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Збив трьох дівчат: у Києві влаштували самосуд над водієм маршрутки / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Дніпрі дотла згоріло два автомобілі BMW.

Джерела: Київ Оперативний, Інформатор

Фото: dtp.kiev.ua, Інформатор

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