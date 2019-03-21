У Києві водій маршрутки наїхав на трьох жінок. Після чого на нього накинулися з кулаками очевидці ДТП.
У Києві у районі станції метро Дорогожичі водій маршрутки №155 збив трьох жінка пішохідному переході. Очевидці ДТП розповідають, що автобус не зупинився на заборонний сигнал світлофора.
Одна з них отримала серйозні травми обличчя. Свідки аварії намагалися зрушити автобус, щоб допомогти людині під ним.
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За попередньою інформацією, всіх постраждалих госпіталізували.
Після ДТП очевидці накинулися на водія маршрутки з кулаками.
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