Пожежу спричинило загоряння двох автомобілів BMW X3 і BMW X6. Це сталося в гаражному кооперативі Південний.
В гаражному кооперативі на Дніпропетровщині близько 01.00 ночі загорілися автомобілі BMW X3 і BMW X6. Це сталося в гаражному кооперативі Південний, загорання помітив охоронець кооперативу і викликав відповідні служби для уникнення масштабної пожежі.
На місце події викликали рятувальників та патрульну службу. Фахівцям вдалося ліквідувати пожежу за 5-10 хв.
У Дніпрі дотла згоріло два автомобілі BMW / 4 фотографии
Унаслідок пожежі ніхто не постраждав, окрім автівок, бо машини згоріли вщент. Причину загоряння машин встановлює слідчо-оперативна група.