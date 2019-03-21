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У Дніпрі дотла згоріло два автомобілі BMW

Пожежу спричинило загоряння двох автомобілів BMW X3 і BMW X6. Це сталося в гаражному кооперативі Південний.

У Дніпрі дотла згоріло два автомобілі BMW

В гаражному кооперативі на Дніпропетровщині близько 01.00 ночі загорілися автомобілі BMW X3 і BMW X6. Це сталося в гаражному кооперативі Південний, загорання помітив охоронець кооперативу і викликав відповідні служби для уникнення масштабної пожежі.

На місце події викликали рятувальників та патрульну службу. Фахівцям вдалося ліквідувати пожежу за 5-10 хв.

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У Дніпрі дотла згоріло два автомобілі BMW / 4 фотографии

Унаслідок пожежі ніхто не постраждав, окрім автівок, бо машини згоріли вщент. Причину загоряння машин встановлює слідчо-оперативна група.

Читайте: Не пожежа, а злив шлаку: що сталося на Азовсталі

Нагадаємо, 19 березня у Києві сталася масштабна пожежа на Деміївському ринку. Горіли магазин і кав’ярня.

Джерело: Інформатор

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