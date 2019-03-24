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В Одесі BMW влетів в електроопору і загорівся: загинули двоє людей

В Одесі на проспекті Шевченка розбився автомобіль BMW X6. Внаслідок ДТП загинули водій і пасажир.

В Одесі BMW влетів в електроопору і загорівся: загинули двоє людей

Водій BMW не впорався з керуванням і зіткнувся з припаркованим автомобілем Hyundai Sonata.

Після чого він протаранив опору лінії електропередач і загорівся.

Читайте: Збив трьох дівчат: у Києві влаштували самосуд над водієм маршрутки

Внаслідок ДТП 33-річна пасажирка автомобіля загинула на місці. 22-річний водій був госпіталізований у реанімацію, де згодом помер.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що на перетині проспекту Перемоги та вулиці Гарматній сталася аварія у Києві. Постраждало троє людей.

Джерело: Нацполіція

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