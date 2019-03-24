В Одесі на проспекті Шевченка розбився автомобіль BMW X6. Внаслідок ДТП загинули водій і пасажир.
Водій BMW не впорався з керуванням і зіткнувся з припаркованим автомобілем Hyundai Sonata.
Після чого він протаранив опору лінії електропередач і загорівся.
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Внаслідок ДТП 33-річна пасажирка автомобіля загинула на місці. 22-річний водій був госпіталізований у реанімацію, де згодом помер.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України.
Раніше Факти ICTV писали, що на перетині проспекту Перемоги та вулиці Гарматній сталася аварія у Києві. Постраждало троє людей.
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