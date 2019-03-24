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Факти / Надзвичайні події

У Києві від вибуху гранати загинув чоловік

У столичній багатоповерхівці прогримів вибух. Внаслідок чого загинув чоловік.

У Києві від вибуху гранати загинув чоловік

У Голосіївському районі столиці в багатоповерховій будівлі прогримів вибух гранати.

Внаслідок вибуху загинув чоловік.

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За словами сусідів, вони почули вибух і вийшли в під’їзд. З квартири на 4 поверсі вибігла жінка.

У квартирі, де і підірвали гранату, люди побачили понівечений коридор, а на підлозі лежало тіло чоловіка 40-45 років у калюжі крові.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві в Голосіївському районі чоловік по-серед вулиці під час сварки штрикнув ножем дружину. Внаслідок поранення жінка померла.

Джерело: Еспресо

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