У столичній багатоповерхівці прогримів вибух. Внаслідок чого загинув чоловік.

У Голосіївському районі столиці в багатоповерховій будівлі прогримів вибух гранати.

Внаслідок вибуху загинув чоловік.

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За словами сусідів, вони почули вибух і вийшли в під’їзд. З квартири на 4 поверсі вибігла жінка.

У квартирі, де і підірвали гранату, люди побачили понівечений коридор, а на підлозі лежало тіло чоловіка 40-45 років у калюжі крові.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві в Голосіївському районі чоловік по-серед вулиці під час сварки штрикнув ножем дружину. Внаслідок поранення жінка померла.