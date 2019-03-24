PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Києві чоловік зарізав дружину посеред вулиці

У Києві в Голосіївському районі чоловік по-серед вулиці під час сварки штрикнув ножем дружину. Внаслідок поранення жінка померла.

У Києві чоловік зарізав дружину посеред вулиці

Смертельне поранення жінці завдав 52-річний чоловік загиблої, який раніше вже був судимий.

Пара разом прожила 24 роки, у них двоє спільних дітей: 16-річний хлопчик і 21-річна дівчина.

За словами чоловіка, у них часто траплялися конфлікти через її зради. В ніч з 23 на 24 березня чоловік пішов у заклад з гральними автоматами. Через якийсь час жінка прийшла в заклад і почала з’ясовувати стосунки з чоловіком.

Читайте: ДТП зі стріляниною у Києві: водій Maserati влаштував розбірки з власником КІА

Після чого жінка попрямувала на вулицю.

За словами підозрюваного, коли він вибіг за нею, то побачив поруч з дружиною невідомого, який втік, а жінка впала на землю і померла.

Чоловіка загиблої затримали правоохоронці і повідомили йому про підозру у вбивстві. Всі деталі інциденту буде встановлювати слідство.

Раніше Факти ICTV писали, що на узбіччі дороги в Яготинському районі Київської області знайдено труп чоловіка з ножовими пораненнями.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У поліетилені та килимі: під Києвом знайшли обгорілий труп чоловіка
Затори у Києві сягнули 7 балів (КАРТА)
Ремонт Шулявського моста: як обійти пішоходам (КАРТА)
Дивом вижив: у Києві однорічний хлопчик провалився у відкритий люк
Вибори 2019: на дільниці у Києві вкрали печатку
У школах Києва продовжили канікули
У Києві в квітковому магазині повісився продавець – йому погрожували
У Києві наркоман із ножем накинувся на медиків – врятувала муніципальна охорона
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка