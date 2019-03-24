У Києві в Голосіївському районі чоловік по-серед вулиці під час сварки штрикнув ножем дружину. Внаслідок поранення жінка померла.

Смертельне поранення жінці завдав 52-річний чоловік загиблої, який раніше вже був судимий.

Пара разом прожила 24 роки, у них двоє спільних дітей: 16-річний хлопчик і 21-річна дівчина.

За словами чоловіка, у них часто траплялися конфлікти через її зради. В ніч з 23 на 24 березня чоловік пішов у заклад з гральними автоматами. Через якийсь час жінка прийшла в заклад і почала з’ясовувати стосунки з чоловіком.

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Після чого жінка попрямувала на вулицю.

За словами підозрюваного, коли він вибіг за нею, то побачив поруч з дружиною невідомого, який втік, а жінка впала на землю і померла.

Чоловіка загиблої затримали правоохоронці і повідомили йому про підозру у вбивстві. Всі деталі інциденту буде встановлювати слідство.

Раніше Факти ICTV писали, що на узбіччі дороги в Яготинському районі Київської області знайдено труп чоловіка з ножовими пораненнями.