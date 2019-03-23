На Печерську в результаті конфлікту після вчинення ДТП один із чоловіків дістав пістолет і почав стріляти по автівці опонента. Ніхто не постраждав.

22 березня у Печерському районі столиці сталася ДТП за участю трьох автомобілів. Maserati, Toyota і KІА зіткнулися при виїзді на вулицю Грушевського. Чоловіки вступили у конфлікт, тому водій Maserati дістав зброю та почав стріляти по KІА.

Після цього зловмисник, залишивши своє авто, втік з місця події.

Водій обстріляної KІА – 27-річний киянин – не постраждав. Наразі проводяться слідчо-оперативні дії. Експерти-криміналісти вилучили стріляні гільзи, які направлять на експертизу.

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Слідчі порушили кримінальну справу за ч.4 ст.296 (хуліганство) ККУ. Зловмиснику загрожує до семи років ув’язнення. Його розшукують.



Нагадаємо, 14 березня у Києві на перехресті Саксаганського і Тарасівської сталася дуже серйозна ДТП. Toyota і Volkswagen вилетіли на тротуар внаслідок чого зіткнулися відразу три авто.