На перетині проспекту Перемоги та вулиці Гарматній сталася аварія у Києві. Постраждало троє людей.

23 березня в Києві на перехресті проспекту Перемоги та вулиці Гарматної трапилася аварія. Дорогу не поділили два автомобілі Peugeot, в наслідок чого один з них перекинувся на бік. Водіями виявилися двоє таксистів.

Водій перевернутого Peugeot зазначив, що повертав з проспекту на вулицю Гарматну на зелений сигнал світлофора.

















У Києві зіткнулися два таксі – троє постраждалих / 4 фотографии

За його словами, Peugeot 301 їхав у бік центру на великій швидкості і влетів йому в бік машини, після чого автомобіль вилетів на тротуар і перекинувся.

В результаті зіткнення водій Peugeot зламав ногу. Його пасажир також отримав травми. Медики надали першу медичну допомогу, але постраждалі відмовилися від госпіталізації.

А от пасажирку перевернутого автомобіля забрала швидка допомога. У неї зафіксовані важкі травми ноги і тазу.

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Обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, 14 березня у Києві на перехресті Саксаганського і Тарасівської сталася дуже серйозна ДТП. Toyota і Volkswagen вилетіли на тротуар внаслідок чого зіткнулися відразу три авто.